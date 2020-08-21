Организатор перевозки Навального рассказал о его состоянии во время полёта

https://static.news.ru/photo/db722590-e467-11ea-9ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший транспортировку Алексея Навального из Омска в Берлин, заявил, что состояние пациента было стабильным во время перелёта, включая набор высоты и посадку.

Для тех, кто причастен к этому, большое облегчение отметить, что «Сибирская одиссея» подошла к концу, — рассказал он в комментарии для издания Bild.

Спецборт приземлился в берлинском аэропорту в 08:46. До университетской клиники Шарите пациента в сопровождении колонны полиции и других спасателей доставил автомобиль интенсивной терапии бундесвера. Навальный поступил в больницу 10:30. Правительство ФРГ уже выразило надежду на то, что лечение российского оппозиционера в Берлине приведёт к улучшению его состояния и полному выздоровлению. Вместе с Алексеем в Берлин прилетела и его жена Юлия.

Врачи уже приступили к диагностике пациента. После прохождения обследований и консультации с семьёй лечащие врачи обещают сообщить о заболевании и дальнейших шагах лечения, говорится на сайте клиники. Там также добавили, что «обследования займут некоторое время», и попросили набраться терпения.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.

Его близкие с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику и не доверяли российским врачам. Специально оборудованный борт прилетел за Навальным в Омск накануне утром. Однако российские врачи вначале отказали в перевозке больного из-за его нестабильного состояния. Сторонники оппозиционного политика заявляли, что считают это решение политическим. По их версии, отправление пациента намеренно затягивалось, чтобы из организма Навального успели исчезнуть следы возможных токсинов, которые смогли бы указать на яд.

К вечеру 21 августа омские врачи дали добро на транспортировку. Самолёт вылетел сегодня рано утром, писал NEWS.ru.