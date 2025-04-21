Если душа потребовала сладенького, но вы придерживаетесь правильного питания, диетические орешки с творожной основой и шоколадной начинкой — это то, что вам нужно! Нежные, сытные и низкокалорийные, этот десерт подарит вам удовольствие без угрызений совести, позволяя побаловать себя сладким. Всего 137 ккал на 100 граммов. Идеальный ПП-десерт для тех, кто любит сладкое, без вреда для фигуры!