Если душа потребовала сладенького, но вы придерживаетесь правильного питания, диетические орешки с творожной основой и шоколадной начинкой — это то, что вам нужно! Нежные, сытные и низкокалорийные, этот десерт подарит вам удовольствие без угрызений совести, позволяя побаловать себя сладким. Всего 137 ккал на 100 граммов. Идеальный ПП-десерт для тех, кто любит сладкое, без вреда для фигуры!
Ингредиенты для теста
- Творог — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Рисовая мука — 50 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ваниль — по вкусу
- Подсластитель — по вкусу
Для начинки
- Молоко — 150 мл
- Какао-порошок — 10 г
- Горький шоколад (85%+) — 15 г
- Сухое обезжиренное молоко (СОМ) — 15 г
- Кукурузный крахмал — 10 г
Приготовление
1. Смешайте творог, яйцо, муку, разрыхлитель, ваниль и подсластитель до однородной массы.
2. Испеките половинки орешков в специальной вафельнице-орешнице.
3. В кастрюле смешайте молоко, какао, растопленный шоколад, СОМ и крахмал. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны.
4. Остывшие половинки орешков смажьте начинкой, соедините. Приятного аппетита!
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