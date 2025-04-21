Если душа потребовала сладенького, но вы придерживаетесь правильного питания, диетические орешки с творожной основой и шоколадной начинкой — это то, что вам нужно! Нежные, сытные и низкокалорийные, этот десерт подарит вам удовольствие без угрызений совести, позволяя побаловать себя сладким. Всего 137 ккал на 100 граммов. Идеальный ПП-десерт для тех, кто любит сладкое, без вреда для фигуры!

Ингредиенты для теста

  • Творог — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рисовая мука — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ваниль — по вкусу
  • Подсластитель — по вкусу

Для начинки

  • Молоко — 150 мл
  • Какао-порошок — 10 г
  • Горький шоколад (85%+) — 15 г
  • Сухое обезжиренное молоко (СОМ) — 15 г
  • Кукурузный крахмал — 10 г

Приготовление

1. Смешайте творог, яйцо, муку, разрыхлитель, ваниль и подсластитель до однородной массы.

2. Испеките половинки орешков в специальной вафельнице-орешнице.

3. В кастрюле смешайте молоко, какао, растопленный шоколад, СОМ и крахмал. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны.

4. Остывшие половинки орешков смажьте начинкой, соедините. Приятного аппетита!

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