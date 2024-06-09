Опытные дачники назвали самое вредное на участке растение: секрет раскрыт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опытные дачники знают, что есть растения, которые лучше не сажать у себя на участке. Они назвали растение-вредителя, часто используемое для создания каменистых композиций или альпийских горок, но огородники получают при этом неприятный сюрприз.

Речь идет об очитке лидийском. Он способен засеять участок так, что не оставит другим растениям места для роста. Его корешки зарываются в землю и образуют сплетение, которое больше похоже на густой пласт войлока. Это приводит к нехватке питательных веществ у других растений и их усыханию.

При этом выполоть очиток лидийский очень сложно. Даже если убрать все видимые проростки, они возникнут снова в том же месте очень быстро. Чтобы избавиться от скрытых семян, нужно ситом просеять всю землю на участке на глубину от 30 сантиметров, либо прибегнуть к гербициду.

Ранее эксперты рассказали, как правильно воспользоваться деревянным поддоном и вырастить могучую петрушку без сорняков. Не спешите выбрасывать это приспособление, которое могло случайно заваляться на даче, ведь оно может пригодиться в огороде.

До этого стало известно, какие особенности нужно учесть при планировании сада. Для его пышности недостаточно просто посадить деревья, ведь плотная посадка приведет к тому, что деревья будут затенять друг друга.