Пышный сад на участке: правила посадки плодовых деревьев для лучшего урожая

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Для пышного сада недостаточно просто посадить деревья, ведь плотная посадка приведет к тому, что деревья будут затенять друг друга. При планировании сада нужно учитывать особенности участка и совместимость культур.

Для начала необходимо проанализировать участок и выбрать стиль, так как это определит расположение и зонирование деревьев. Надо понимать, где будут находиться сад, огород и зона отдыха. При этом не стоит забывать о постройках и заборе.

При посадке деревьев важно учитывать пространство, которое им требуется во взрослом состоянии. Так, между высокими деревьями должно быть порядка четырех-шести метров, а между низкими — три-четыре метра. При смешанной посадке нужно учитывать большее расстояние. Кроме того, низкорослые растения лучше размещать в трех метрах от забора, а высокорослые — в четырех-пяти метрах.

Также рекомендуется следить за совместимостью садовых культур, ведь, например, никакие плодовые деревья не могут сосуществовать с грецким орехом.

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