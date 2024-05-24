Россиянам перечислили легкие в уходе садовые растения Телеведущий Хабургаев: в саду стоит посадить неприхотливые лилейники

Неприхотливые и многолетние лилейники подойдут тем, кто не хочет тратить время на уход за садом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» телеведущий Александр Хабургаев. По его словам, такие растения не нужно выкапывать из грядок.

Заведите лилейники — замечательное растения, которое не требует особого ухода. Их не надо выкапывать, где-то хранить на лето или на зиму. Многие травянистые многолетники такие как аквилегия, аконит, купальницы, некоторые ирисы (например, Ирис сибирский) растут совершенно спокойно, — перечислил Хабургаев.

Телеведущий также напомнил о декоративных деревьях и кустах. В качестве примера он привел чубушник, сирень и спирею, которые будут цвести на протяжении многих лет. Однако их необходимо подкармливать и формировать крону для красивого вида. Хабургаев уточнил, что любое растение будет демонстрировать красивое цветение или вид при должном уход.

Юрист Илья Русяев напомнил, что с 2024 года на дачах запрещено высаживать наркотические или психотропные вещества, так как за это можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Он также призвал удалять дикорастущие опасные растения, а также следить за перечнем запрещенных к выращиванию.