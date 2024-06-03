Могучие петрушка и укроп вырастут без сорняков: хитрость опытных дачников

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Не спешите выбрасывать деревянный поддон, который мог случайно заваляться на даче, ведь он может пригодиться в огороде. Эксперты рассказали, как правильно воспользоваться приспособлением и вырастить могучую петрушку без сорняков.

Деревянный поддон может стать отличной заменой грядки для зелени. Для этого его нужно разместить в удобном месте и оббить по бокам досками, чтобы было удобно насыпать землю. В промежутки поддона можно насыпать любой грунт, пролить его, а затем посеять петрушку, укроп или другую зелень. Далее семена засыпать сверху землей и снова полить.

Деревянный поддон сэкономит ваше время и защитит зелень от сорняков и вредителей. Кроме того, в таком поддоне можно разместить клубнику, передает Telegram-канал «Наша Дача».

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