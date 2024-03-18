Опубликованы кадры вдовы Ширвиндта у его гроба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вдова Александра Ширвиндта Наталья Белоусова стала одной из последних, кто простился с актером и режиссером, сообщает корреспондент NEWS.ru из Театра сатиры. 89-летняя супруга стойко держалась и не давала себе расплакаться. Рядом с ней всю церемонию был сын Михаил Ширвиндт.

Белоусова прожила в браке с Ширвиндтом с 1957 года и до его смерти. Как отмечается, супруги были знакомы гораздо дольше, с 16-летия Александра Анатольевича, и все восхищались союзом этой пары и ее отношениями.

Мои ровесники поменяли одну жену за 50 на две по 25, я бы тоже пошел, но лень вставать из удобного кресла, — так при жизни говорил Ширвиндт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова

Церемонию прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры посетил в том числе телеведущий Иван Ургант. Он появился на мероприятии в черном костюме и возложил цветы к гробу народного артиста РСФСР. С Ширвиндтом дружила бабушка шоумена актриса Нина Ургант, семьи часто бывали друг у друга в гостях. По словам Урганта, он фактически рос на коленях у Ширвиндта.

Ширвиндт умер 15 марта. Народному артисту было 89 лет. Он скончался в больнице, предварительной причиной его смерти называют проблемы с сердцем.