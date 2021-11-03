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«Не свались»: опубликовано видео с предупреждением Путина телеоператору

01:52, 08 ноября 2021
«Не свались»: опубликовано видео с предупреждением Путина телеоператору Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предупредил снимавшего его оператора о возможном падении. Эпизод попал в выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам ведущего Павла Зарубина, оператор, чтобы снять идущего по коридору президента, пятился назад с камерой в руках, не видя препятствия за спиной.

Не упади. Не свались там, — обратился Путин к нему.

Оператор благодаря своевременному предупреждению сохранил равновесие и устоял на ногах.

Ранее стало известно, что министр просвещения Сергей Кравцов попал в неловкую ситуацию на правительственном совещании, которое проходило по видеосвязи. Начав зачитывать свой доклад, он забыл включить микрофон. Напомнил ему об этом Владимир Путин.

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