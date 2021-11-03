«Не свались»: опубликовано видео с предупреждением Путина телеоператору

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев прокомментировал нападение четверых мужчин на отца с ребёнком в Новой Москве. Он призвал не указывать национальности нападавших, потому что это не имеет никакого отношения к Азербайджану, зато может спровоцировать межнациональную рознь, пишет «Газета Ru».

Не нужно указывать национальности преступников. Молодые люди являются гражданами России и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Говорить о том, что это азербайджанцы понаехали, здесь совершают только преступления и никакой...