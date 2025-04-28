Опубликовано видео подготовки солдат КНДР, участвовавших в боях под Курском МО РФ показало кадры подготовки участвовавших в боях под Курском солдат из КНДР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Боевая подготовка военнослужащих из КНДР в Курской области

Подготовка солдат из КНДР, которые участвовали в боях за Курскую область, попала на видео. На представленном Минобороны РФ ролике видно, как бойцы с оружием в руках перемещаются по учебному полигону, выполняя задания командира.

В ходе тренировки инструктор объяснил солдатам, как правильно целиться в противника, уклоняться от ударов, перемещаться по земле и в траншеях. Северокорейские бойцы оперативно выполняли поставленные задачи, бегая по полигону. В конце ролика солдаты промаршировали и исполнили песню на родном языке.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР за участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства высоко оценил героизм, уровень спецподготовки и самоотверженность корейских солдат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению курской земли от украинских солдат показало эффективность соглашения Москвы и Пхеньяна. Представитель Кремля отметил, что незамедлительное оказание военной помощи при атаке на одну из сторон предполагает четвертая статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.