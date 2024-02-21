Опубликован список самых известных исправительных колоний России «Полярная сова» и «Вологодский пятак» вошли в список самых известных ИК в России

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Исправительная колония «Полярная сова» в поселке Харп

NEWS.ru составил список наиболее известных специализированных исправительных колоний в России, которые предназначены для содержания пожизненно осужденных. Одно из таких учреждений — «Полярная сова» — находится за полярным кругом в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Там заключенные отбывают наказание в одиночестве или по двое.

В «Полярной сове» числятся около 500 заключенных. Среди самых известных — белгородский стрелок Сергей Помазун, битцевский маньяк Александр Пичушкин и террорист Нур-Паши Кулаев, принимавший участие в теракте в Беслане. Ранее туда также был переведен российский оппозиционер Алексей Навальный, который скончался в колонии 16 февраля.

Еще одной известной колонией для пожизненно осужденных является ИК № 5 в Вологодской области, более известная как «Вологодский пятак». Она расположена на острове Огненный в самом центре озера Новое. Издание Life.ru включило эту колонию в список 20 «самых жестоких тюрем мира».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) ранее заявила, что смерть оппозиционера в «Полярной сове» наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени. Она сослалась на официальное уведомление, которое передали матери Навального.