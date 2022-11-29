Опрос: треть россиян нуждается в успокоительных средствах на работе

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Каждый третий россиянин (33%) считает, что в аптечке на работе обязательно должны быть успокоительные средства, сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование «Сбер Аптеки» и HH.ru. Больше половины опрошенных добавили бы в нее обезболивающие средства, а почти четверть (22%) считает, что в офисной аптечке должны быть капли для глаз.

В результате опроса 2022 года самыми популярными препаратами из офисных аптечек в России стали противопростудные мультисимптомные средства, которых стало на 163% больше, чем летом. Также почти в два раза увеличилось число препаратов от боли в горле и почти в полтора раза — от повышенной температуры. Помимо того, в аптечках на работе увеличилось число препаратов от отравлений, средств для обработки ран и бактерицидных лейкопластырей. При этом выяснилось, что только 32% работодателей регулярно обновляют аптечку, а 28% опрошенных сообщили, что в их офисах лекарств нет.

В опросе приняли участие 1000 респондентов, которые проживают в крупных российских городах. Исследование проводилось с помощью онлайн-анкетирования в ноябре 2022 года.

Глава Челябинска Алексей Текслер ранее рассказал, что в аптечку для мобилизованных входят антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты и лекарства для лечения желудочно-кишечного тракта и насморка, перевязочный материал, антисептики, стерильные салфетки и повязки.