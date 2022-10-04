Стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных Челябинский губернатор рассказал, что в аптечку для мобилизованных включили антибиотик и лекарство от язвы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Челябинске на областном аптечном складе готовят аптечки для мобилизованных, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер. В аптечку попали антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты и лекарства для лечения желудочно-кишечного тракта и насморка, перевязочный материал, антисептики, стерильные салфетки и повязки.

Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция, — написал челябинский губернатор.

Ранее сообщалось, что из Забайкалья в зону специальной военной операции отправились пять больших грузовиков с одеждой, питанием и техникой для российской армии и мирных жителей Донбасса. Гуманитарную помощь собрали друзья и родственники мобилизованных из разных районов края.

Известно, что большегрузы везут в зону СВО теплую одежду, а также около 30 тонн картофеля и других овощей. Также жители Забайкалья отправили автовоз с легковыми автомобилями, двумя кранами-манипуляторами, экскаватором и микроавтобусом. Добровольцы-сварщики изготовили для гуманитарной акции 150 печек-буржуек.