Опрос: коронавирус мешает большинству россиян планировать отпуск

https://static.news.ru/photo/73cc6ed8-e37b-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть россиян боятся планировать отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий.

Согласно им, о поездках не готовы думать 52,2% респондентов. Из них 42,3% опасаются второй волны COVID-19, а 9,9% опрошенных пугает возможность заразиться в пути.

При этом 30,6% россиян сообщили, что пока не планируют поездки, так как на сегодняшний день интересующие их направления закрыты. 28,1% опасаются, что рейсы или поезда могут быть отменены, 16,6% переживают из-за отелей.

21% респондентов заявили, что им ничего не мешает планировать путешествия. 44% опрошенных уже съездили в отпуск, 49,9% планируют отдыхать осенью или зимой. Ещё 21,2% — в следующем году. 51,2% тех, кто собирается в поездки, выбирают направления по России, 31,6% — за границу. Пока не определились 18,2%.

24,4% ещё не определились с планами на отпуск. 4,9% уверены, что останутся дома, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что для того чтобы оперативно информировать граждан о возможности получить часть стоимости туристических путёвок, Федеральное агентство по туризму и платёжная система «Мир» запустили горячую линию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.