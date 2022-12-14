«Чиновники словарей не пишут»: изменит ли новый закон русский язык В России уже 17 лет действует запрет на иностранные слова в документообороте. Зачем его вводят вновь?

Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в федеральный закон «О государственном языке РФ». Основным нововведением, по сути, является запрет на использование иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Документ вводит такое понятие, как «нормативные словари», порядком формирования которых займутся чиновники. Эти словари и справочники будут регламентировать нормы использования русского языка в деятельности госорганов, судов, в СМИ, кино, рекламе и других сферах. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что на языковом поле запреты работают слабо, а к одобренной депутатами инициативе кабмина имеются концептуальные вопросы. Но самое главное — подобная норма и так уже существует в законодательстве с 2005 года.

«Недопустимость использования»

Законопроект, одобренный накануне Госдумой в первом чтении, предусматривает переписывание нескольких статей ФЗ «О государственном языке РФ». Так, например, п. 1 ст. 1 дополняется фразой, что русский является языком «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». В действующей версии закона, говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны.

Важное нововведение прописано в п. 3 ст. 1 ФЗ «О государственном языке РФ». Если в действующей редакции закона указано, что утверждение норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного определяется федеральным правительством, то поправки уточняют эту норму.

В частности, в сферах обязательного использования русского языка, обозначенных в ст. 3 закона (органы власти разных уровней, организации всех форм собственности, во время проведения выборов и референдумов, в судопроизводстве, официальных документах, образовании, рекламе, кино и СМИ), его нормы «должны соблюдаться <...> с учётом особенностей осуществления деятельности в указанных сферах».

Под нормами русского литературного языка подразумевается «совокупность языковых средств и правила их использования, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках». При этом порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик, а также требования к составлению нормативных словарей утверждаются кабмином на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку. Положение о такой комиссии, её составе и порядке принятия решений этой структурой утверждается федеральным правительством.

Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, — говорится в пояснительной записке.

Поправки также предусматривают нововведение, по которому федеральные органы власти «должны обеспечивать, в том числе с привлечением специалистов и использованием информационных технологий, лингвистическую экспертизу (редакторскую проработку) текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов». Это, по мнению авторов инициативы, необходимо для приведения публикуемых документов в соответствие с современными языковыми нормами.

Законопроект также предусматривает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Никогда язык не позволял собой командовать»

Как заявил в разговоре с NEWS.ru литературный критик и писатель Алексей Колобродов, для образования и работы государственных органов «не мешало бы выработать стандарты», отражающие национальную тематику. Но это, по его мнению, должно взаимодействовать со свободно развивающимся языком, который является «живым организмом, вбирающим в себя именно то, что считает своим». Он добавил, что на поле языка запреты работают «очень слабо».

Если речь идёт о документообороте государственных органов, правоохранителей, судебной системы и так далее, то почему бы и нет? Там особо нелепо смотрятся не только канцеляризмы, но и англицизмы, поэтому это была бы разумная инициатива. Но всегда возникает вопрос: а судьи кто? Кто будет составлять нормативные словари? У нас с этим проблемы. Начнут возникать какие-то лоббистские группы, появятся столкновения интересов и конфликты, — подчеркнул Алексей Колобродов.

Также собеседник NEWS.ru предположил, что «через законодательную деятельность государство пытается оправдаться перед народом за те 30 лет совершенно безудержного и ничем не ограниченного проникновения западных стандартов в российскую жизнь при моральной и материальной поддержке опять же государства». Колобродов считает, что власти пытаются отменить таким образом «рыночное либеральное 30-летие», но, по его мнению, «выглядит это довольно печально».

Такие истории отменяются совершенно по-другому — не через какие-то законодательные акты, которые, как всегда, будут действовать достаточно избирательно, и всё будет идти как шло. Пытаться какими-то законодательными актами оправдаться за 30 лет бездействия — не самое лучшее решение, — резюмировал литератор.

Писатель и публицист Лев Рубинштейн уверен, что подобные поправки не будут работать, а сама тенденция государственного вмешательства в языковую сферу «абсолютно проигрышная». Он уверен, что литераторы и другие активные носители языка «будут этому сопротивляться и, разумеется, все эти запреты будут обыгрывать и нарушать».

Никогда ещё язык не позволял собой как-либо руководить и командовать. Эти попытки предпринимались в разные времена, а при моей жизни — в начале 1950-х в рамках борьбы с космополитизмом. Тогда, например, ленинградский кафетерий «Норд» и одноимённые папиросы переименовали в «Север», а «французская» булка стала «городской». У инициаторов тогдашних мероприятий было представление о том, какое слово действительно иностранное, а какое — нет. А у нынешних в голове полная каша: с одной стороны, они говорят о чрезмерном употреблении иностранной лексики, с другой — вводят в лексический оборот такое «исконно русское» слово, как «фейк», принимая закон о фейках, по которому людям дают длительные тюремные сроки, — заявил Рубинштейн в беседе с NEWS.ru.

Главный редактор сайта «Грамота.ру» и ведущий научный сотрудник входящего в структуру РАН Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов считает, что законодательная инициатива не вносит ясность в правоприменение. Он напомнил, что поправки вносятся в федеральный закон о государственном языке, который существует с 2005 года. И уже в изначальном документе был прописан запрет на использование иностранных слов в случае наличия у них общеупотребительных аналогов на русском языке.

С 2005 года эта норма не работает, и совершенно непонятно, как она будет работать от тех поправок, которые предлагаются сейчас. Что касается иностранных слов, то там добавляются ссылки на словари. На какие словари — непонятно. На что будут ориентироваться — тоже непонятно. И самое главное — очень многие слова, которые реально нужны говорящим и пишущим по-русски, просто не успевают попадать в словари. И то, что их нет в словарях, ещё не значит, что они не нужны. Пока совершенно непонятно, как предполагается это регулировать. Юристы говорили, что закон [«О государственном языке РФ»] не работает и совершенно непонятно, как он начнёт работать сейчас, — задался вопросами Пахомов.

Также он отметил, что правительственная комиссия по русскому языку, о которой идёт речь в законопроекте, существует с 2020 года. В её задачи входит и утверждение правил орфографии и пунктуации, и утверждение словарей. Но, как подчёркивает Владимир Пахомов, «естественно, чиновники словарей не пишут — чиновники их могут только утвердить».

Словари пишут лингвисты, и словари — разные. Есть словари, которые предписывают использовать слова в тех или иных формах. Есть словари, которые описывают тот или иной фрагмент языка. Есть — из новейших — прекрасный словарь иностранных слов, который не является нормативным. Фиксация слов в таком словаре допускает их употребление или не допускает? Это совершено непонятно. Есть много вопросов, и ответов на них нет, — резюмировал учёный.

В последнее время разговоры о «засорении» русского языка на официальном уровне ведутся постоянно. Так, в июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко требовала от сенаторов принять меры против засилья англицизмов, в том числе, возможно, и на законодательном уровне. Как писал NEWS.ru, в научном сообществе к этой идее отнеслись скептически, напомнив, что заимствованиями наполнены даже стихи Пушкина. С 2007 года англицизмы неоднократно становились словами года в России.