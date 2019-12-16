Концерн Opel спустя четыре года после ухода с российского рынка возобновил продажи автомобилей. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X.
Собирают машины на заводе в Калуге.
В первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro,
Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее, концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин.
Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.
О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда, как писал NEWS.ru, предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен