https://static.news.ru/photo/177c67fa-1fef-11ea-aa23-fa163e074e61_660.jpg Opel Grandland X Фото: opel.com

Концерн Opel спустя четыре года после ухода с российского рынка возобновил продажи автомобилей. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X.

Собирают машины на заводе в Калуге.

В первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro, сообщили в пресс-службе компании. В дальнейшем предприятие планирует запускать в продажу как минимум один продукт ежегодно.

Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее, концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин.

Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.

О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда, как писал NEWS.ru, предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.