Онколог рассказал, что может стать «первыми звоночками» рака Онколог Карасев: боль является первым симптомом развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первым предвестником развития рака могут стать болевые ощущения, заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев. По его словам, которые приводит РИА Новости, другим симптомом развития рака могут быть нарушения работы ЖКТ и изменение кожного покрова. Специалист призвал не терпеть длительную головную боль, которую не могут купировать препараты.

Здоровое тело просто так не болит. <...> Важный пункт — играть на опережение, а значит, заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить, но и начать заниматься спортом, — сказал Карасев.

Он подчеркнул, что при раке первой стадии симптомы можно не заметить или принять за сигналы о другом недомогании. На онкологию указывают хроническая усталость, повышенная температура, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений.

Ранее врач Сергей Вялов рассказал, что продукты с высоким содержанием белка р53 замедляют развитие рака. Он отметил, что большое количество этого белка содержится в твороге, яйцах, нежирных сортах сыра, грибах, бобах и сое.

До этого телеведущая Елена Малышева предупредила об угрозе развития рака при употреблении сахарозаменителей, которые часто добавляют в газированные напитки. По ее словам, одним из наиболее опасных сахарозаменителей является аспартам, который выделяет канцерогенный метанол.