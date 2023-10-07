Названы продукты, замедляющие развитие рака Врач Вялов: продукты с большим количеством белка р53 замедляют развитие рака

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Продукты с большим количеством белка р53 замедляют развитие рака, заявил в Telegram-канале врач Сергей Вялов. По его словам, такой белок предотвращает гибель клеток.

Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки, — сказал Вялов.

Он отметил, что большое количество белка содержится в твороге, яйцах, нежирных сортах сыра, грибах, бобах и сое.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что постоянные боли в животе и вздутие могут быть симптомом рака поджелудочной железы. Он добавил, что на данное заболевание также указывают дискомфорт в районе спины и желтушность кожи.

Врач подчеркнул, что обнаружить рак поджелудочной железы на ранних стадиях тяжело. Черемушкин добавил, что симптомы не проявляются, пока в организме не будет нарушена внешнесекреторная функция поджелудочной железы. Врач посоветовал проходить диагностику раз в полгода или год и не заниматься самолечением.

До этого гендиректор по науке НМИЦ радиологии Минздрава России кандидат медицинских наук Петр Шегай заявил, что врачи стали значительно чаще выявлять злокачественные опухоли у людей младше 50 лет. Однако, по его словам, это говорит не об «омоложении» болезни, а об улучшении технологий ранней диагностики.