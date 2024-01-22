Онколог раскрыл, какой рак угрожает женщинам в первую очередь Онколог Пикулин: рак молочной железы — самое частое онкозаболевание у женщин

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Самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин во всем мире является рак молочной железы, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. По его словам, для выявления этого недуга на ранней стадии необходимо регулярно проходить обследования.

Обнаружить рак молочной железы на ранней стадии поможет маммография. Женщинам в возрасте после 40–45 лет проходить такое обследование нужно ежегодно, — сказал специалист.

Главными причинами возникновения рака кожи — второго по опасности заболевания — онколог назвал натуральный загар и использование солярия. При этом он сделал акцент на том, что риск заболевания при загаре в солярии выше, чем под солнцем.

На третьем месте находится рак тела матки, и основной причиной его является ожирение. Чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, нужно проходить профилактические осмотры у гинеколога раз в год. Основной симптом рака тела матки — кровянистые выделения из половых путей, — добавил эксперт.

Ранее Пикулин рассказал, что мужчинам в первую очередь угрожает рак легких. Главной его причиной является курение, в том числе и пассивное. Второе и третье места в списке наиболее частых онкозаболеваний у мужчин, по словам врача, занимают рак предстательной железы и кожи соответственно.