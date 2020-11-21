Онищенко усомнился в необходимости создания «кодов здоровья»

https://static.news.ru/photo/2e5b7448-2c3c-11eb-8996-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко критически отнёсся к идее внедрения международной системы «кодов здоровья». Она, по мнению эксперта, требует серьёзнейшего изучения, так как является важнейшим компонентом биологической безопасности страны.

Единый международных механизм признаваемых повсюду «кодов здоровья» предложил создать председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20. По его видению, «коды» должны быть основаны на результатах тестов на коронавирус.

В самом Китае такая система QR-кодов работает с весны. Код содержит данные о том, какие районы посещал человек, и в зависимости от эпидситуации ему присваивается определённый цвет. Поход в различные учреждения разрешён, если «код здоровья» зелёный.

Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область — биоданные о человеке. Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же ещё будут биологические какие-то параметры заложены. Такого рода информация очень чувствительна и является одной из важнейших компонентов биологической безопасности страны, — сказал Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

Депутат ГД добавил, что определить, к примеру, у заболевшего корью человека, откуда взялся этот штамм и циркулирует ли он у нас или является завозным, возможно. Но под контроль в данном случае попадает не сама циркуляция, а биологические данные, так что всё это требует «дополнительного изучения».

Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться, — резюмировал Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Китая Си Цзиньпин во время саммита G20 предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья.