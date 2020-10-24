Онищенко призвал брать пример с Китая в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/09eb6afe-176b-11eb-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/Utuku/Global Look Press

России необходимо брать пример с Китая в области обеспечения биологической безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что во всём мире идёт подъём заболеваемости коронавирусом, как и прогнозировалось. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигло 42 млн человек. В группах риска в первую очередь люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологией и сердечно-сосудистыми болезнями.

Главный виновник — КНР — демонстрирует высочайший уровень биологической безопасности — чуть больше 85 тысяч заболевших на 1,5 млрд жителей, — заявил Онищенко в беседе с НСН.

Бывший санитарный врач России подчеркнул, что жители Поднебесной соблюдают высочайшую дисциплину в ношении масок и социальном дистанцировании. Власти также отменили ненужные развлекательные мероприятия. Онищенко напомнил, что к числу стран с невероятной дисциплиной по исполнению мер биологической безопасности относятся Южная Корея и Вьетнам.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в России было выявлено 17 347 новых случаев заражения COVID-19 в 85 регионах страны. 27,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека.