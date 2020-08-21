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Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

19:36, 22 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стипендии студентов должны различаться в зависимости от уровня успеваемости. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Если учесть, что студент должен учиться, размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму, цитирует его URA.RU.

Онищенко добавил, что студенту нужно дать возможность жить «не жируя» и учиться нормально. Если ему не на что будет жить, то пострадает качество обучения.

Однако, по мнению Онищенко, если студент хорошо учится, его стипендия должна быть значительно выше. В качестве примера он привёл градацию, которая была во времена СССР, когда студент мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.

Размер МРОТ в России на 2020 год составляет 12 130 рублей.

Как писал NEWS.ru, Министерство науки и высшего образования РФ работает над возможностью увеличить государственные студенческие стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Минобрнауки рассматривает различные варианты по наращиванию «стипендиального обеспечения» учащихся, в том числе доведение выплат до уровня МРОТ. Для увеличения размера государственных академических стипендий понадобятся значительные ассигнования из федерального бюджета, уточнили в ведомстве. Других подробностей инициативы собеседник агентства не представил.

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