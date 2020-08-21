Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

https://static.news.ru/photo/42e60fc8-e497-11ea-8846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стипендии студентов должны различаться в зависимости от уровня успеваемости. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Если учесть, что студент должен учиться, размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму, — цитирует его URA.RU.

Онищенко добавил, что студенту нужно дать возможность жить «не жируя» и учиться нормально. Если ему не на что будет жить, то пострадает качество обучения.

Однако, по мнению Онищенко, если студент хорошо учится, его стипендия должна быть значительно выше. В качестве примера он привёл градацию, которая была во времена СССР, когда студент мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.

Размер МРОТ в России на 2020 год составляет 12 130 рублей.

Как писал NEWS.ru, Министерство науки и высшего образования РФ работает над возможностью увеличить государственные студенческие стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Минобрнауки рассматривает различные варианты по наращиванию «стипендиального обеспечения» учащихся, в том числе доведение выплат до уровня МРОТ. Для увеличения размера государственных академических стипендий понадобятся значительные ассигнования из федерального бюджета, уточнили в ведомстве. Других подробностей инициативы собеседник агентства не представил.