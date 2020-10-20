Каждый пятый россиянин во время пандемии столкнулся с ониоманией

Многих жителей России во время пандемии затронула ониомания — навязчивое желание делать ненужные покупки. Для человека, который страдает этой зависимостью, важны не товары, а сам процесс шопинга. Таким образом россияне пытаются снизить стресс. Однако подобное поведение не так безобидно, как может показаться. О его причинах и способах с ним справиться — в материале NEWS.ru.

Ониомания зачастую появляется из-за недостатка положительных эмоций и желания получить их быстрым и простым способом. Неудивительно, что людей с таким видом зависимости стало больше во время пандемии. Ведь у многих наблюдается повышенный уровень стресса. Согласно исследованиям, каждый пятый покупатель во время карантина увеличил количество приобретений и столкнулся с той или иной степенью ониомании. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Елена Данилова.

Некоторые склонны полагать, что навязчивое желание тратить деньги неопасно для человека. Однако в действительности это не так: подобная зависимость порой приводит к «спусканию» всех финансовых накоплений на покупку ненужных вещей. Причём не только себе, но и близким, чтобы не выглядеть эгоистом. В более запущенных случаях люди даже берут кредиты на своё «увлечение», поясняет Данилова.

Признаки ониомании — непреодолимое желание купить что-нибудь «просто так», чувство дискомфорта без регулярного похода по магазинам и сожаление об очередной ненужной трате. Об этом NEWS.ru рассказала антикризисный психолог Наталья Никифорова.

Человек попадает в зависимость, стремясь удовлетворить свои базовые потребности. Всё дело в том, что многие до конца не осознают их и поэтому не могут «закрыть» правильным способом. Такие сбои часто происходят у людей, которым в детстве родители ставили много запретов, игнорировали их желания или наказывали, поясняет Никифорова.

К примеру, у девушки, которая сидит на диете, не закрыта базовая потребность организма в еде. По этой причине она может отвлекать себя покупками привлекательных нарядов. Если человек чувствует тревогу из-за пандемии и у него не удовлетворена потребность в безопасности, он «закрывает» её покупкой продуктов про запас. Если у индивидуума есть необходимость в любви и заботе, он может начать покупать подарки всем подряд или же тратиться на тренинги по самосовершенствованию в надежде стать лучше, чтобы понравиться окружающим. А потребность в признании и уважении люди часто «закрывают» покупками дорогостоящих гаджетов, брендовой одежды и прочих статусных вещей. Наталья Никифорова антикризисный психолог антикризисный психолог

Между тем в пандемию ониомания имеет и другие предпосылки, считает специалист. К примеру, скупая очистители воздуха, маски и дезинфекторы, люди сознательно и подсознательно заботятся о своей безопасности. Тяга к таким покупкам даёт им возможность не впадать в невротические расстройства. Снизить уровень тревожности помогает и «спускание» денег на товары для хобби и обучающие курсы. По этой причине в пандемию ониомания нередко служит хорошей психологической защитой, поясняет Никифорова.

Уловки маркетологов

На необдуманные покупки россиян во время пандемии толкают и маркетологи. Они вместе с производителями товаров борются за потребителей и всевозможными уловками стимулируют их потратить деньги, отметил в разговоре с NEWS.ru маркетолог Чермен Дзотов.

Специалисты даже вывели среднестатистический портрет индивидуума, которому свойственны импульсивные покупки и навязчивая идея их совершать. Это человек с заниженной самооценкой, который сильно зависит от чужого мнения или же пережил душевную травму. По этой причине он нуждается во внешних факторах, чтобы обрести душевное равновесие, поясняет Дзотов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-маркетологи активно этим пользуются: предлагают клиентам огромные скидки, чаще всего «притянутые за уши». Кроме того, дают ограниченное время на покупку и продвигают «уникальные» товары, которые якобы необходимы человеку здесь и сейчас. Также к необдуманным тратам россиян подталкивают с помощью использования различных цветов, пояснил маркетолог.

Если речь идёт о натуральном и экологичном товаре, то это естественные цвета — голубой, зелёный или жёлтый. Если о дорогом и роскошном, то это вишнёвый и ультрамарин, золотистый и бордо. Дизайн страниц в онлайн-магазинах, которые популярны среди россиян в пандемию, продумывается с учётом этого лайфхака. Кроме того, некоторые производители задействуют ещё и слух покупателей. Заходя на сайт, мы можем иногда слышать определённую музыку — классику или рок, расслабляющую или активную мелодию. Их чередование и подбор тоже неслучайны. Чермен Дзотов маркетолог маркетолог

Однако один из самых действенных инструментов для привлечения покупателя — заказ у поисковиков или соцсетей таргетированной рекламы, поясняет специалист. Бренды получают в свои руки запросы и интересы человека, анализируют их, а на основании этих данных создают баннеры и посты, которые могли бы заинтересовать потенциального клиента.

Между тем специалист отметил, что маркетологи вовсе не заставляют россиян приобретать товары. Они лишь подталкивают людей к тратам.

Как справиться с ониоманией

Радость от покупок имеет очень непродолжительный эффект, поэтому лучше искать источник положительных эмоций в других вещах. Следует составить список приятных занятий, которым следует посвящать время, а не тратить его на очередной поход в магазин. К примеру, творчество, общение с друзьями, отмечает Данилова.

Также хорошей профилактикой ониомании станет снижение уровня стресса и избавление от чувства неопределённости. Во втором случае поможет планирование своей жизни на неделю, месяц или год. Кроме того, советую составлять списки покупок и совершать их только через несколько дней, когда вы убедитесь, что потребность в товаре не обусловлена всплеском эмоций. Елена Данилова психолог психолог

Важно осознать, что ониомания — это покупки, выходящие за грань разумного. Поэтому стоит чаще задавать себе вопрос «Зачем мне этот товар?» и быть честным с собой, подытожила Данилова.