«Они на грани»: россиян предупредили о возможном закрытии Турции

Турецкие власти могут ввести серьёзные ограничения на въезд россиян из-за распространения коронавируса. Об этом журналистам Ura.ru рассказал глава «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

Они находятся на грани между тем, чтобы пускать россиян в Турцию только с обязательным карантином или без него, — подчеркнул он.

По его словам, турецкие власти, Минздрав и элиты настаивают на введение жёстких ограничений вплоть до прекращения авиасообщения и закрытия страниц. Чтобы не делать этого, они ожидают сокращения числа новых случаев COVID-19 и смертей от вируса в России. Аргументом для сохранения действующих правил может стать улучшение показателей в РФ.

По его словам, разговоры об ужесточении требований связаны не с плохим отношением к российским туристам, а с большим количеством россиян по сравнению с остальными туристами в стране.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить меры по отношению к российским туристам на фоне роста случаев COVID-19.

24 июля суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции составил 12 381. Этот показатель стал максимальным с 12 мая. С начала июля суточное число заражённых в стране увеличилось в три раза. В этой связи министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям.