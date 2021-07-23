В Турции предложили ужесточить меры против COVID-19 для туристов из РФ

Ужесточить меры по отношению к российским туристам на фоне роста случаев COVID-19 в стране призвал глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан. Свою позицию он изложил в аккаунте в Twitter.

С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся, — заявил Джейхан.

В субботу, 24 июля, суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции составил 12 381. Этот показатель стал максимальным с 12 мая. С начала июля суточное число заражённых в стране увеличилось в три раза. В этой связи министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в России оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса во второй половине июня. Регулярные и чартерные рейсы в эту страну из РФ начали осуществляться с 22 июня.

При въезде в Турцию у всех невакцинированных граждан старше шести лет требуют справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанную не позднее чем за 72 часа до вылета, или справку о перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19. Привитым достаточно представить сертификат о полной вакцинации.

Ранее сообщалось, что турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты для россиян.