Врач отверг версию отравления Навального

https://static.news.ru/photo/73b7b318-e62c-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Версия об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла. Об этом сообщил медицинский эксперт.

По его словам, атропин, которым в настоящее время лечат Навального в немецкой клинике, пациенту давали ещё в первые минуты после госпитализации, передаёт РИА Новости.

Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было, — отметил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили медики берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер. По словам врачей, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выразила надежду, что Следственный комитет возбудит уголовное дело об отравлении политика после сообщения врачей немецкой клиники Charite, которые нашли следы отравления в анализах оппозиционера.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там мужчину передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.