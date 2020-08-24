Омский Минздрав отрицает отравление Навального

https://static.news.ru/photo/b277cac0-e631-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал заявление врачей Charite об отравлении политика Алексея Навального. Он заявил, что при поступлении в больницу у оппозиционера не было характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы клинической картины.

По его словам, при госпитализации Навального врачи провели исследования на многие синтетические вещества, в том числе ингибиторы. Все анализы показали отрицательный результат, передаёт РИА Новости.

Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения, — подчеркнул он.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Как писал NEWS.ru, согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.