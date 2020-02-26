https://static.news.ru/photo/f8045434-58b8-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Омской области местным отличникам вручили подарки. Дети получили макароны и просроченный лимонад.

Об этом рассказали родители одной из учениц, передаёт «Подъём». По словам матери, на вручении присутствовали ученики школ области и регионального центра.

Лимонад я пить уже не стала бы, — подчеркнула она.

Женщина отметила, что сам губернатор не пришёл на мероприятие, однако встречу с ним анонсировали заранее.

NEWS.ru писал, что школьная учительница в Сочи заявила детям в классе, что они обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на неё деньги. Она особо отметила, что ученики должны самостоятельно следить за выполнением графика дежурств.