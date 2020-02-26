В Омской области местным отличникам вручили подарки. Дети получили макароны и просроченный лимонад.
Об этом рассказали родители одной из учениц,
Лимонад я пить уже не стала бы, — подчеркнула она.
Женщина отметила, что сам губернатор не пришёл на мероприятие, однако встречу с ним анонсировали заранее.
NEWS.ru писал, что школьная учительница в Сочи заявила детям в классе, что они обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на неё деньги. Она особо отметила, что ученики должны самостоятельно следить за выполнением графика дежурств.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен