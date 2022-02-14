Омбудсмен заявила о буллинге семьи 9-летней студентки МГУ

Ситуацию, сложившуюся вокруг семьи девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, можно назвать травлей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, слова которой приводит MK.RU. Ранее сообщалось, что у юной студентки возникли проблемы со сдачей экзаменов. При этом у специалистов возникли сомнения в знаниях девочки. Высказывались предположения, что отец Алисы просто натренировал её память.

Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых, — заявила Ярославская.

По её словам, изначально все говорили, что девочка может учитьcя в университете, однако как только у неё возникли сложности, от неё все отвернулись и началась наcтоящая травля. По мнению омбудсмена, это может отразиться на пcихике ребёнка.

Ярославская добавила, что с точки зрения законодательства семья Тепляковых ничего не нарушила. При этом выяснилось, что система образования не знает, что делать с подобными детьми.

Ранее Александр Асмолов — заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится Теплякова, — объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России.