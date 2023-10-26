Олимпийский чемпион назвал простейшие, но эффективные упражнения для дома Боксер Саитов: держать форму можно и дома, если много отжиматься и делать планку

Фото: Софья Сандурская/АГН«Москва»«

Простейшими, но эффективными упражнениями для занятий физкультурой дома являются отжимания от пола, приседания, планка, а также тренировки с гантелями подходящего веса, рассказал NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Он отметил, что ежедневная зарядка подойдет гражданам, у которых нет возможности регулярно посещать тренажерный зал.

Есть простейшие, но эффективные упражнения для дома — приседания, отжимания, планка, тренировка с гантелями подходящего для вас веса. Привычка проводить дома небольшую тренировку или зарядку особенно подойдет людям с активной деятельностью, у которых не всегда есть время регулярно посещать тренажерный зал. Зарядка или комплекс силовых упражнений дома, обливание холодной водой и свежий воздух — основные составляющие крепкого здоровья, — подчеркнул Саитов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на международном форуме «Россия — спортивная держава», что власти страны ставят перед собой задачу вовлечь 70% граждан РФ в систематические занятия спортом к 2030 году. По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.

До этого МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Особо отмечалось, что на российских спортсменов решение МОК не влияет. В частности, подавляющее большинство из них по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, их нейтральный статус остается без изменений.