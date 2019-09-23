Нас опять атакуют со стороны спорта, который давно уже не ассоциируется с миром и дружбой. А превратился в самую настоящую коммерческую индустрию и рекламную витрину и, скорее уже, рассматривается, как часть гибридной войны. Впрочем, еще Оруэлл утверждал, что серьёзный спорт — это война минус убийство. Но убийство репутации, авторитета — это тоже война. И тут главное — держать потенциального противника в состоянии постоянного напряжения.

Казалось бы, все наши околоспортивные неприятности, вызванные бегством Григория Родченкова и начатой им кампании по дискредитации итогов Сочинской олимпиады, позади. Равно как и выступление без флага и гимна. Нашу антидопинговую лабораторию, РУСАДА, восстановили в правах. Постепенно налаживались наши отношения с ведущими федерациями. И вдруг, когда атлеты уже начинают финальный этап подготовки к Токио-2020, к нам зашли с другого фланга. И, как водится, впереди пустили небезызвестного немецкого журналиста Хайо Зеппельда, который и сообщил в своём твиттере, что и спустя пять лет русских подозревают в подтасовке данных, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории. Дескать, после того, как специалисты WADA все-таки получили доступ к пробам в Москве, выявилось некое несоответствие с теми данными, которыми агентство обладало. Налицо, дескать, манипуляции.

Сергей Булкин/News.ru

И вот уже «подсвеченная» версия обсуждается на официальном уровне. И Россию готовы вновь обвинить в фальсификациях. При одном небольшом нюансе: сравнивать данные, полученные в Москве, собираются с теми, что фактически выкрал беглец Родченков. Вот только где гарантии, что именно он не подделал некоторые данные. Какие есть основания считать его информацию честнее Евангелия?

Тот самый анекдотический случай, когда то ли он шубу украл, то ли у него шубу украли. Но выводы могут опять сводиться к известной антироссийской мантре: русским верить нельзя ни в коем случае. Все соглашения с ними не стоят и бумаги, на которых они написаны. И если уж они «химичат» в спорте, то, что же говорить о куда более серьёзных проблемах типа разоружения или шпионажа. А под шумок во все статьи о якобы новых нарушениях в нашем спортивном хозяйстве опять подверстают версии о применении отравляющих веществ в Великобритании и сбитом малазийском «боинге». Как говорится, до кучи.

Иными словами, чисто импровизационное и ничем пока не обоснованное обвинение опять выступает спусковым крючком для новой антироссийской кампании, в которой нам опять «каждое лыко вставят в строку». И даже не надо быть специалистом в международных отношениях, чтобы соотнести новые околоспортивные игры с потеплением в отношениях России и Запада. Тут и наше возвращение в ПАСЕ, и визиты Владимира Путина в ряд ведущих европейских стран. И даже планируемое подписание нашим президентом соглашения по климату. А уж этот шаг полностью подтверждает желание Москвы сотрудничать с западными странами и выстраивать с ними долгосрочные отношения в важнейших мировых сферах.

И тут опять нагнетаемые страсти вокруг допинговых проблем пятилетней давности. Старую пластинку перевернули. Уж она хрипит, но кое-кто ее по-прежнему зачарованно слушает и строит планы.