Оксана Пушкина отреагировала на изъятие детей в Оренбургской области

https://static.news.ru/photo/6f556c70-a400-11ea-a00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Органы опеки и полиция действовали непрофессионально во время общения с оренбургской семьёй, считает депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина. Она добавила, что не может пока дать правовую оценку изъятию пятерых детей у родителей, так как видела только фрагмент видеозаписи.

Отобрание отобранию рознь. Одно дело — приехали, мать невменяемая, дети голодные и т. д. Другое дело — как в Оренбурге. Непрофессионально! — цитирует парламентария «Ридус».

Пушкина добавила, что служба опеки в РФ не может эффективно работать в том виде, в котором она действует сейчас. Депутат отметила, что в документах до сих пор не прописали чётких оснований для изъятия детей из семьи.

Малейший непрофессионализм может привести к непоправимым последствиям для детской психики, — резюмировала парламентарий.

Многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома в посёлке Тюльпанный. Контролирующие органы решили изъять детей у Николая Саморока и Алёны Лихтенвальд, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей взял под контроль инцидент в Оренбургской области. Ведомство также направило запрос в прокуратуру региона.