Охранять как аэропорт: российским ТЦ рекомендовано ввести досмотр на входе После недавних крупных пожаров МВД направило инструкции по усилению мер безопасности собственникам торговых помещений

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На фоне последних ЧП в торговых центрах России могут быть заметно усилены меры безопасности. Источник в одном из региональных МВД сообщил, что собственникам ТЦ поручено модернизировать всю охранную систему: начиная от охранников на входе, заканчивая видеонаблюдением и усилением досмотра клиентов. Эксперты утверждают, что подобные разнарядки связаны с растущей террористической угрозой и слабой готовностью к ней коммерческих объектов, в которых ежедневно концентрируется большое количество людей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Нанять охранника-пенсионера»

Инсайдер в МВД сообщил NEWS.ru, что соответствующие рекомендации направлены руководителям и собственникам торговых центров по всей стране. Им следует обратить особое внимание как на соблюдение норм пожарной безопасности, так и на систему безопасности в целом.

Собеседник NEWS.ru в силовом ведомстве связывает введение подобных мер с целым рядом инцидентов, связанных с торговыми центрами в разных регионах страны.

12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре «Стройпарк». Пожару был присвоен третий номер сложности. За несколько дней до этого, 9 декабря, в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» произошел крупный пожар. Фактически здание полностью выгорело, один человек погиб.

11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. 9 сентября в Уфе загорелся торговый центр «Меркурий». Тогда площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. 2 сентября в Курске в ТЦ «Бумеранг» произошел пожар.

Практически во всех случаях местными властями официально заявлялось о нарушении тех или иных правил пожарной безопасности, однако у ряда экспертов столь частые ЧП начали вызывать законные вопросы. Некоторые заподозрили в происшествиях криминальную и даже диверсионную подоплеку.

Накануне глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о росте террористических проявлений в российских регионах. По его словам, «это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности».

Директор одного из крупных торговых центров на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что некоторые ТЦ действительно чересчур халатно относятся к обеспечению безопасности объектов:

Проблем тут несколько. Во-первых, расслабленность. К счастью, мы стали отвыкать от терактов, а привыкать к изменившейся реальности никому не хочется. Во-вторых, в условиях экономического кризиса и падения спроса содержать большие торговые объекты стало всё сложнее. Мы не можем охранять каждый ТЦ как аэропорт — это очень-очень дорого и мало кому доступно. Например, максимум, на что способны небольшие торговые центры, — это нанять охранника-пенсионера на скромную зарплату.

По словам собеседника NEWS.ru, усиление правил безопасности происходит время от времени и чаще всего носит волнообразный характер:

Когда где-то что-то случается, то начинается кампания — работают охранники, проводят досмотры подозрительных покупателей у входа. Но затем всё, как правило, стихает — в режиме повышенной готовности невозможно работать постоянно.

В то же время он рассказал, что «своими глазами видел, как охраняются некоторые торговые центры в Турции или Израиле», заявив, что они «смахивают на настоящие крепости».

Он полагает, что от российских ТЦ сейчас будут требовать аналогичного. Речь идет и о профессиональных охранниках, и о тревожных кнопках, и о системе проверки посетителей на входе.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

«Пофигизм и безответственность»

Вместе с тем специалисты сетуют на то, что безопасность большинства торговых центров в стране лежит в области коррупционных рисков. Это обусловлено, во-первых, попыткой сэкономить на техническом оснащении различными средствами противопожарной защиты, а во-вторых, снизить такие расходы коррупционными платежами, которые гарантируют быстрое и беспроблемное функционирование этих объектов, пояснил в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

Надо понимать, что владельцы торговых центров — люди, как правило, непростые и со связями, а система антикоррупционных мероприятий, как это ни странно, существенно не снижает коррупционные риски как среди тех, кто надзирает за противопожарной безопасностью, так и среди тех, кто надзирает за этими надзирателями, — указал эксперт.

По его оценкам, на данный момент в России имеется детализированное законодательство по обеспечению всех видов безопасности, включая противопожарную, санитарно-эпидемиологическую, антитеррористическую. «Однако имеются контрольные и надзорные органы, обеспечивающие эту безопасность, имеется большая номенклатура технических средств контроля и мониторинга, но нет эффективного механизма по контролю за выполнением всех вышеуказанных требований», — признал Храпач.

Он опасается, что усиление мер безопасности, которая и так должна иметь наивысшую степень, приведет к очередной кампанейщине, повлечет всплеск коррупции и «сколько-нибудь серьезно не скажется на безопасности торговых центров, ведь люди, которые будут всё это делать и контролировать, и те, кто допустил эти нарушения, — одни и те же».

Эксперт полагает, что для перелома негативной тенденции необходимо изменить принципы и подходы к надзору — должностные лица, согласующие открытие торговых центров, надзирающие за их безопасным функционированием, должны иметь очень высокую зарплату, как следствие — высокий профессиональный уровень и высокую степень понимания жесткого и неотвратимого наказания за коррупционные преступления или халатность при исполнении служебных обязанностей.

О коррупционном факторе в системе безопасности говорит и основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев. По его мнению, если подходить «по всей строгости», то мало какой ТЦ сегодня оказался бы открытым.

Однако данные нормы писались явно не только для того, чтобы их соблюдать, но и для возможности оплачивать их, скажем так, неполное соблюдение. Особо измывались как раз над западными компаниями: помню случай, когда такая компания, устав от поборов и предписаний, вынуждена была зарегистрировать на своей территории отдельную пожарную часть. Но покуда торговля шла в рост, этот вопрос в принципе мало кого волновал, все были при своих. Однако уход западных компаний поставил арендный бизнес торговых площадей на грань краха, что не могло не повлечь принятие уже в этой сфере собственных непростых решений, — указал Сарбаев.

В первую очередь речь идет о страховке, говорит эксперт: как когда-то нерентабельные, но хорошо застрахованные английские китобои почему-то массово тонули в северных водах, так сейчас массово горят ТЦ.

Едва ли не основное оружие против терроризма — бдительность граждан, напомнил в беседе с NEWS.ru глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин. По его оценкам, можно загнать в ТЦ десятки малоквалифицированных сторожей, но это ничего радикально не изменит.

Потому что кроме ТЦ есть социальные объекты: школы, детсады, больницы. На всех сторожей не хватит. Главный враг безопасности — наши пресловутые бардак, пофигизм и безответственность. Нужна система безопасности, соответствующая нынешним вызовам, — указал эксперт.

Он порекомендовал россиянам обращать внимание на подозрительных людей, автомобили, а также по возможности меньше посещать места скопления людей.