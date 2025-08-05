Огурцы в августе — это реально: дешевая смесь спасет листву и урожай

Август — это не конец огуречного сезона, если знать один простой, но действенный приём. Сочетание обычной молочной сыворотки и аптечного йода помогает сохранить зелёную листву и продлить плодоношение до осенних холодов.
Когда листья начинают желтеть, большинство дачников списывают это на возраст растения. Но чаще всего причина — нехватка питания и развитие болезней. И именно в этот момент растению можно быстро помочь.
Что нужно сделать:
– возьмите 1 литр молочной сыворотки или простокваши;
– разбавьте в девяти литрах воды комнатной температуры;
– добавьте 15–20 капель йода из обычной аптечной настойки.
Смесь нужно использовать сразу после приготовления — она не хранится. Готовый раствор наносят методом опрыскивания на листья — утром или вечером, чтобы избежать ожогов.
Важно: равномерно смочить обе стороны листа — так образуется защитная плёнка, которая препятствует росту грибков и других патогенов.
Почему это работает:
– молочнокислые бактерии из сыворотки создают кислую среду, вредную для грибковых заболеваний;
– йод укрепляет иммунитет растений и улучшает усвоение питательных веществ из почвы.
Обработку повторяют каждые 10–12 дней, особенно в сырую и прохладную погоду. Уже после первой обработки листья становятся заметно ярче, а плети продолжают формировать завязи.
Этот простой метод не требует затрат и не вредит окружающей среде. А результат — зелёная, здоровая ботва и стабильный урожай до самой осени.
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