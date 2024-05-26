«Ограничений нет»: Онищенко раскрыл, чем опасны школьные выпускные Онищенко призвал не отмечать школьные выпускные в ресторанах из-за алкоголя

Следует отказаться от празднования школьных выпускных в ресторанах, считает бывший главный санитарный врач РФ и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, это позволит избежать употребления спиртного на мероприятии, передает радиостанция «Говорит Москва».

Дети с дипломами об окончании общеобразовательной школы, все совершеннолетние, находятся в ресторане. Ресторан заинтересован [в продаже спиртных напитков], у детей ограничения нет — они совершеннолетние, — заявил Онищенко.

Он предложил заменить ужины в ресторанах «более общественными» форматами деятельности. В качестве примера Онищенко привел вариант с поездкой в парк культуры и отдыха. Однако, добавил специалист, в таком случае девушки лишаются возможности продемонстрировать свои платья, тогда как молодые люди все равно приходят на выпускной в обычных рубашках и брюках.

Ранее стилист и телеведущая Лина Дембикова порекомендовала выбрать платье в игривом стиле, чтобы подобрать модный образ на выпускной вечер. По ее словам, сейчас также актуальны платья с открытыми плечами.

Кроме того, стилист Ольга Ким советовала девушкам надеть на выпускной костюм из букле или брюки с топом. Юношам же подойдут джинсы с пиджаком и белыми кедами или оверсайз-костюмы, добавила она.