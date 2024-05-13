Выпускникам рассказали, что надеть на торжественный вечер Стилист Ким: на выпускной девушкам можно надеть костюм из букле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На выпускной вечер девушкам можно надеть костюм из букле или брюки с топом, рассказала ОТР стилист Ольга Ким. По ее словам, юношам для этого мероприятия можно выбрать джинсы с пиджаком и белыми кедами или оверсайз-костюмы.

Выпускницам девятого класса рекомендуется не покупать сильно открытые платья, а остановиться на брюках и топе, отметила стилист. Для такого наряда можно выбрать яркий открытый верх, например блузу с нашивками цветов из органзы, что сейчас становится популярным. Кроме того, можно надеть костюм из букле.

Если выбирать юбку мини, тогда нужно какую-то более закрытую блузу или, может быть, топ с пиджаком. Я бы рассмотрела, например, костюмы из букле: мини-юбка плюс достаточно закрытый пиджак в светлых оттенках, например розовый, голубой, сиреневый, — объяснила эксперт.

Юношам, которые выпускаются из девятого класса, лучше обратить внимание на наряд из джинсов с пиджаком, к которому подходят белые кожаные кеды, добавила Ким. Также рекомендуется выбрать брюки чиносы с пиджаком и белой футболкой, а если хочется надеть костюм, то лучше выбрать его в стиле оверсайз.

Выпускницам уже 11-го класса лучше сделать выбор в пользу вечерних платьев с нарядными элементами, а выпускникам лучше надеть костюмы-тройки с контрастным или расшитым жилетом, подытожила стилист.

Ранее другой стилист, Яна Гракова, рассказала, что лучшими нарядами для выпускного считаются платья макси или мини. По ее словам, выбирая цвета нарядов, лучше обратить внимание на пастельные нежные оттенки.