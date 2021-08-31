Оговорённому школьницами мужчине отменили приговор за педофилию

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осуждённому на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

В 2018 году две школьницы обвинили 59-летнего мужчину в пeдофилии — они рассказали, что он зашёл за ними в подъезд и показал пoловой член. В уголовном деле было много нестыковок и вскоре потeрпевшие признались в оговоре. Девочки расскaзали, что выдумали историю, так как прогуляли школу, испугались реакции взрослых и решили перeключить их внимание на другую тему.

Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон, — цитирует агентство участника процесса.

Ранее Кузьминский суд признал мужчину виновным. Мосгорсуд изначально этот приговор утвердил, однако защита жалобы подала кассационную жалобу. После отмены приговора дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу. Девочке он представился врачом и уговорил её раздеться под предлогом медосмотра. Злоумышленника задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.