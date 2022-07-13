Офтальмолог описал преимущества желтой бумаги перед белой Офтальмолог Куренков: человек лучше воспринимает текст, написанный на желтой бумаге

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Человеческий глаз хуже воспринимает текст, написанный на белой бумаге, так как аналог желтоватого цвета отражает меньше света и не дает отблесков, заявил офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с «Радио 1». Вместе с этим он подчеркнул, что оба этих вида бумаги абсолютно безвредны для здоровья глаз.

Нельзя сказать, что белая бумага более вредна, а желтоватая более полезна. Просто текст на небелёной бумаге лучше воспринимается. Она меньше отражает и не даёт отблесков. Белый свет не вреден для нас — он просто хуже воспринимается человеческим глазом, чем более тёплые тона, — отметил Куренков.

В качестве аргумента своей позиции офтальмолог напомнил, что в России вводили в эксплуатацию сначала лампы дневного света, а после — лампы накаливания. Все указанные электроприборы светили белым светом, в отличие от ламп накаливания.

Последние были ближе к солнечному спектру, и их свет лучше воспринимался человеком, — резюмировал Куренков.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров заявил, что беленая офисная бумага вредна для глаз. Он отметил, что желтая, более фактурная бумага наносит меньше вреда зрению, так как не отсвечивает, а также она экологичнее белой.