Одну категорию россиян могут вернуть в программу льготного автокредитования АвтоВАЗ предложил вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ предложил вернуть субсидии на покупку автомобиля семьям в рамках поддержки российского автопрома, заявил РБК глава компании Максим Соколов. По его словам, данная мера уже была реализована ранее, но впоследствии была сокращена.

Сейчас мы предлагаем ее снова возобновить. Я надеюсь, что решение правительства и касса Минпромторга по этому виду бюджетных расходных обязательств уже находится в завершающей стадии решения. Поэтому полагаю, что до конца апреля мы увидим, что эта мера заработала, — уточнил Соколов.

Речь идет о программе «Семейный автомобиль». Она направлена на поддержку семей с несовершеннолетними детьми при покупке автомобиля.

Ранее стало известно, что с 23 апреля автомобилисты смогут приобрести единый полис ОСАГО, который будет действовать одновременно на территории России и Белоруссии. Новый продукт получил название «Белая карта» и запускается без дополнительного переноса сроков. Сейчас для поездок между двумя странами водителям приходится оформлять отдельные страховые полисы либо пользоваться краткосрочной «Синей картой».

До этого выяснилось, что на АвтоВАЗе в Тольятти запустили промышленное производство новой Lada Iskra. Отмечается, что старт продаж машины намечен на 20 июля 2025 года. На торжественной церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля. Ими стали красный седан и синий универсал. Всего за первый день на заводе собрали 12 моделей Lada Iskra.