«Одноклассники» запустили новый параметр анализа аудитории «Одноклассники» ввели статистический параметр активной аудитории авторов и групп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» разработала новые возможности анализа аудитории для групп, авторов и СМИ, представленных на площадке. Так, администраторы и модераторы групп с аудиторией 1000+ смогут получить информацию о доле подписчиков, просмотревших контент группы за последний месяц. Для этого вводится новый параметр в статистике группы — «Активные участники», он будет обновляться ежедневно. По словам директора «Одноклассников» по контенту Сергея Томилова, это поможет авторам, администраторам групп и SMM-специалистам выявлять закономерности при размещении контента и адаптировать в соответствии с ними свои планы по постингу.

Современная контентная платформа — та, которая дает авторам как можно больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и анализа ее активности. Мы в ОК последовательно расширяем инструменты для авторов, которые помогают создавать действительно интересный контент и находить в соцсети отклик у большой аудитории, — подчеркнул Томилов.

Как отметил эксперт, новые возможности аналитики также помогут авторам более прозрачно работать с рекламодателями. Бизнес сможет понять, какое количество людей видят публикации, и оценить эффективность рекламы у авторов.

Кроме того, показатель активной аудитории используется в качестве ключевого критерия для участия в программе монетизации контента. Чтобы попасть в программу, автор должен иметь минимум 50% активных подписчиков за последний месяц. Теперь отслеживать этот показатель владельцы и модераторы групп смогут в реальном времени: график обновляется каждый день и показывает статистику за месяц.

Аналитика активных участников будет отображаться в разделе «Статистика» во вкладке «Обзор», она будет доступна для просмотра на любом устройстве как в десктопной и мобильной версии соцсети, так и в приложениях на iOS и Android.

Ранее «Одноклассники» провели социологическое исследование и выяснили, что 65% работодателей считают хобби кандидатов важной строчкой в резюме.