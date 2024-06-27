Арестован один из фигурантов дела о пожаре во Фрязино Замгендиректора компании «Исприн» Фомина арестовали по делу о пожаре во Фрязино

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Суд арестовал замгендиректора компании «Исприн», которая управляла сгоревшим зданием во Фрязино, Юрия Фомина, сообщает РЕН ТВ. Мужчина будет оставаться под стражей до 24 августа.

Как сообщает издание, Фомин сам приехал в следственный орган после инцидента. Он предоставил документацию и дал показания. Уточняется, что с 19 февраля 2024 года по условиям договора «Исприн» не несет ответственности за здание.

Ранее СК сообщил о задержании Фомина, а также представителя собственника здания. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.

Следователи рассматривают в качестве одной из версий неисправность проводки. В ведомстве подтвердили, что жертвами пожара стали шесть человек.

Также известно, что в сгоревшем здании не были установлены автоматические системы пожаротушения и оповещения. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна.