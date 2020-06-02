Минпросвещения: очные выпускные пройдут там, где это будет безопасно

https://static.news.ru/photo/71583594-a4c2-11ea-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очные выпускные в школах пройдут только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация. Формат зависит от позиции властей на местах.

Если с точки зрения заболеваемости будут существовать риски, будут приниматься решения о дистанционной форме мероприятий, посвящённых прощанию со школьной жизнью, передаёт ТАСС со ссылкой на разъяснения министерства просвещения.

Центральным мероприятием 27 июня станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».

В целях защиты здоровья во время пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения ранее рекомендовало субъектам провести выпускные вечера в режиме онлайн. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора, сообщили в министерстве.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, глава ведомства Сергей Кравцов позже выразил надежду, что выпускные удастся «провести в очном, привычном для всех формате».