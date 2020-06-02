Минпросвещения: очные выпускные пройдут там, где это будет безопасно

Очные выпускные в школах пройдут только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация. Формат зависит от позиции властей на местах.
Если с точки зрения заболеваемости будут существовать риски, будут приниматься решения о дистанционной форме мероприятий, посвящённых прощанию со школьной жизнью,
Центральным мероприятием 27 июня станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».
В целях защиты здоровья во время пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения ранее рекомендовало субъектам провести выпускные вечера в режиме онлайн. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора, сообщили в министерстве.
Тем не менее, как писал NEWS.ru, глава ведомства Сергей Кравцов позже выразил надежду, что выпускные удастся «провести в очном, привычном для всех формате».
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