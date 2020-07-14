Очевидцы сняли на видео смерч у берегов Сочи

https://static.news.ru/photo/9a7a7ede-c5e0-11ea-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Это Сочи, Детка! Типичный Сочи/vk.com

В Краснодарском крае резко испортилась погода. В море в районе Сочи образовался смерч, который напугал отдыхающих. Видео необычного природного явления засняли очевидцы.

На кадрах видно, как неподалёку от берега сформировался атмосферный вихрь. Как отмечает РИА Новости, его направление угадать не представляется возможным.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в Сочи из-за ливней с грозами и градом, формирования смерчей над морем и шквалистого ветра. Синоптики сообщили, что погода будет неблагоприятной до конца вторника, 14 июля. Порывы ветра местами составят 20–22 метра в секунду. Спасатели предупредили о возможном подъёме уровня воды в реках.

Как писал NEWS.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов — аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи. По его словам, в результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере. Вместо того чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся с севера на юг и с юга на север.

Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны. Они зависают над Уралом и Западной Сибирью, не пуская сюда циклоны, что создаёт условия для формирования смерчей, пояснил специалист.