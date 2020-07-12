В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

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Более 20 жителей двух стойбищ Ямальского района доставили вертолётами в обсерватор для двухнедельной изоляции из-за контактов с заразившимся COVID-19, сообщила замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова.

В течение двух дней рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с заражённым. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека, —...