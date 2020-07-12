В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в Сочи из-за ливней с грозами и градом, формирования смерчей над морем и шквалистого ветра.
Погода на курорте резко изменится в понедельник, 13 июля, и будет неблагоприятной до конца вторника, 14 июля.
Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20–22 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о вероятном подъёме уровня воды в реках.
Как ранее писал NEWS.ru, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что москвичей ждёт на следующей неделе арктическое вторжение: холодный воздух будет поступать из Арктики.
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