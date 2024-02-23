«Очень и очень грустно»: адвокат о призыве лишить Собчак имущества Жорин исключил изъятие имущества у Собчак по делу об иноагентах

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил надежду в том, что власти не станут лишать имущества лиц, признанных в России иностранными агентами. Он убежден, что журналиста Ксению Собчак иноагентом не признают, а шанс, что у нее, в связи с этим, изымут имущество равен нулю. При этом он не исключил, что подобная практика начнет формироваться в отношении других лиц, внесенных в соответствующие реестры.

В отношении Собчак я еще сильнее сомневаюсь. Как я уже сказал, признание Собчак иноагентом крайне маловероятно. А лишение ее имущества — вообще невероятно. Но в отношении других иноагентов, наверно, такая практика начнет формироваться, и это, конечно, очень и очень грустно, — сказал правозащитник.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что Собчак давно пора признать иноагентом. Парламентарий отметил, что не является «кровожадным человеком». По его мнению, лишение Собчак имущества «было бы очень полезным для России».