Обвиняемому в госизмене Сафронову продлили срок ареста

https://static.news.ru/photo/01689234-a99d-11eb-9e87-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, продлили срок содержания под стражей до 7 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление о продлении ареста вынес Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Защита Сафронова предполагает, что следствие в отношении него может быть завершено в течение двух месяцев. При этом адвокаты отмечают, что обвинения в адрес их подзащитного так и не конкретизированы и активные следственные действия по делу не ведутся.

Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности РФ. Ранее он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант» и занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявил, что задержание Сафронова с его работой в госкорпорации не связано.

Недавно адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал о появлении в его деле секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. По словам юриста, в подобных делах не должно быть никаких секретных участников, чтобы у защиты была возможность проверять их показания.