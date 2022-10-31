«Общество само отторгнет Хеллоуин»: юрист о возможном запрете праздника Юрист Семеновский усомнился в законодательном запрете Хэллоуина в России

Фото: Shutterstock

В последнее время российское законодательство идет по пути защиты традиционных ценностей и борьбой с культурным влиянием извне, основанном на подрыве представлений о морали и нравственности, добре и зле, сказал в беседе с NEWS.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. По его словам, при этом в России трудно представить себе запрет празднования Хеллоуина. Скорее, считает специалист, общество само отторгнет этот «чужеродный элемент». Он отметил, что в законах уже имеются рычаги реагирования на крайние проявления празднования «страшного» торжества.

Стоит разделять рассматриваемый вопрос на правовой, социально-политический и нравственно-религиозный аспекты. В обществе дискуссия идет давно. Число противников какого-то торжества по случаю Хеллоуина в целом по стране значительно превышает число сторонников, важным здесь является возрастной и социальный статус отдельных слоев и категорий общества. Позиция представителей наиболее массовых традиционных религий России по данному вопросу — и христиан, и мусульман — едина: они последовательно выступают против торжеств с плясками на трупах и костях, культа нечисти, — подчеркнул Семеновский.

По словам юриста, в правовом поле запрета на подобные торжества нет. Однако существует крайности, радикальные проявления мероприятий, которые могут регулироваться. Например, если речь идет об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, их порче или уничтожении. Эксперт сообщил, что за подобные действия на уровне закона предусмотрена ответственность по статье 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

В случае проявления отдельных радикальных форм празднования Хеллоуина, которые, например, заключаются в осуществлении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, такие действия могут караться и по уголовному закону. В Уголовном кодексе для этого предусмотрена статья 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», — добавил Семеновский.

Ранее в Перми члены движения «Зов народа» сообщили изданию «Подъём», что отдыхающие в кафе The Friends в честь Хеллоуина устроили «пир бесов», тем самым, как считают активисты, продвигая идеологию сатанизма. Организация направила жалобу депутату Виталию Милонову, а тот переадресовал ее в прокуратуру. В баре заявили, что ничего подобного в заведении не происходило, была лишь проведена тематическая вечерника, как в любой похожий праздник с переодеваниями, например, в Новый год или День святого Валентина.

Накануне в Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин нашли мертвым одного из гостей.