Общественник объяснил, почему в Петербурге не справятся с уборкой снега

Санкт-Петербургу грозит дорожный коллапс во время снегопадов из-за того, что коммунальные службы не анализируют готовность техники к уборке города, объяснил эксперт по благоустройству, руководитель общественного проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев изданию «ПолитРоссия». Ещё одной причиной масштабных проблем с расчисткой снега он назвал незаинтересованность чиновников в качественной работе.

Чиновники не отвечают за качество уборки, они отвечают за освоение бюджетных средств. Если, к примеру, стоимость работы единицы техники составляет 12 500 рублей за смену, то, соответственно, чем больше машин нанято и чем менее производительно они будут работать, тем проще освоить бюджет. И поскольку нет заинтересованности в скорости уборки, то получается, что на улицах работает много фронтальных погрузчиков, все они убирают снег, но это происходит очень медленно, — заявил Гусев.

Он добавил, что ещё одна сложность — несоответствие графика движения снегоуборочных машин с запретом на парковку у обочин. Из-за этого либо машины жителей передвигают эвакуатором, либо спецтехнике вовсе не удаётся проехать.

Ранее сообщалось, что с началом зимы в Петербурге перестало хватать дворников, потому что они массово становятся курьерами и зарабатывают там в разы больше. По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, ресурсов для повышения зарплаты сотрудникам нет, оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут неделю чистить свою территорию вместо отведённого дня.