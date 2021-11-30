Стало известно, в какую профессию массово переходят дворники в Петербурге

С началом зимы в Петербурге перестало хватать дворников, потому что они массово становятся курьерами и зарабатывают там в разы больше, сообщили «Невские Новости». По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, повышать зарплату сотрудникам неоткуда, оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут неделю чистить свою территорию вместо отведённого дня.

Дворников и раньше не хватало, сейчас просто катастрофа. Зарплата на одной ставке в ЖКС около 30 тысяч в месяц, желающих работать на ручной уборке не осталось даже среди «гостей» из СНГ. С сумкой и смартфоном он в разы больше заработает даже с минимальным знанием русского, — рассказал собеседник.

Он добавил, что жилищно-коммунальные службы не справляются с объёмом уборки возле домов. Хуже всего ситуация в районах с узкими проездами, дворами-колодцами, там не поможет техника, убирать можно только вручную.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва занимает лидирующие позиции в мире по количеству убранного и вывезенного снега. Мегаполис располагает 10 тысячами единиц снегоуборочной техники., а полная уборка улиц после снегопада занимает три-пять дней.