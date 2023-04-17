«Обожает детей»: врач рассказал об опасности кори Врач Абакумов предупредил о том, что корь легко спутать с гриппом

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Одной из главных опасностей кори является то, что ее легко спутать с гриппом, предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов. В беседе с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что корь «обожает» детей, но может передаваться и взрослым. По его словам, отличительным признаком болезни является сыпь на твердом и мягком нёбе.

Опасность кори в том, что ее легко спутать с обычным гриппом. Но корь выделяется среди других болезней сыпью на твердом и мягком нёбе. Корь обожает детей, но заболеть могут и взрослые. При этом — в тяжелой форме, — отметил специалист.

По словам врача, вирус очень живучий и передается воздушно-капельным путем практически со 100% вероятностью заражения. Корь попадает в организм через слизистые, вызывает покраснение глаз и кашель. Он отметил, что человек не ощущает недомогание в начале болезни, заражая окружающих.

Абакумов предупредил, что симптомами кори являются высокая температура, насморк, конъюнктивит, высыпания на коже и теле, которые позже превращаются в шелушение. Специалист рекомендует сдать анализ антител IgG к вирусу кори. Отсутствие вакцинации должно стать поводом привиться. Первый раз прививку ставят детям в 12 месяцев, а позже повторно в шесть лет. Взрослым сначала вводится одна часть вакцины, а через три месяца вторая, если человек не прививался до этого и не болел корью.

При появлении симптомов заболевания Абакумов советует принять парацетамол и незамедлительно обратиться к врачу. Специалист должен назначить анализы и лечение.

Роспотребнадзор ранее запросил в московском РГУ нефти и газа им. Губкина информацию о вакцинации студентов от кори. В вузе корью заболели несколько десятков человек. Студентов переводят на дистанционное обучение, в учебном заведении объявлен карантин.