В Роспотребнадзоре начали проверять студентов «Губки» на корь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор запросил в московском РГУ нефти и газа им. Губкина информацию о вакцинации студентов от кори, сообщил источник NEWS.ru. Кроме того, им поступают звонки из поликлиник с просьбой сделать прививку, если ее студенту не ставили.

Роспотребнадзор запрашивает информацию у студентов Губкинского университета о наличии сертификатов о вакцинации от кори. Поликлиники обзванивают студентов для сбора данных. В том случае, если сертификата нет, студентов просят сделать прививку. До 16 апреля в университете каникулы. После этого обучение будет проходить в дистанционной форме, — сказал источник.

Ранее NEWS.ru стало известно, что в вузе корью заболели несколько десятков людей. Студентов переводят на дистанционное обучение, в учебном заведении объявлен карантин.

Одна из учащихся этого вуза сообщила, что тех, кто заболел, поместили в отдельные комнаты, а выходить из общежития нельзя даже тем студентам, у кого корь не обнаружили. Провести взаперти учащимся предстоит две недели. Кроме того, режим карантина продлен на 21 день.